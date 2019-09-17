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Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltıANTALYA - Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i muvazzaf asker olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

17.09.2019 10:58
Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
ANTALYA - Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i muvazzaf asker olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına ilişkin belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8'i muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve 2 emekli asker olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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