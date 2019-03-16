Antalya Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

ANTALYA merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Antalya, Amasya
, Ankara
, Erzurum
, Gaziantep
, Malatya
, Adıyaman
ve Şırnak
'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan 3 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Antalya
Antalya, Güncel
Kaynak: DHA