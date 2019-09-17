Haberler » 3. Sayfa » Haber

Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i muvazzaf asker olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

17.09.2019 10:25Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i muvazzaf asker olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına ilişkin belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8'i muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve 2 emekli asker olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Uncalı Semt Polikliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:06 FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıranlara operasyon: 4...
13:06 Müebbet almamak için suçu eşine attı
13:05 Samsun'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
13:04 KADES uygulamasıyla kadın şiddetinin önüne 5 dakikada geçilebilir
13:01 FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıranlara operasyon: 4...
12:58 Hindistan'da şiddetli yağış ve sel faciası: Bin 422 ölü
12:46 Dereye bırakılan atıklar balıkları telef ediyor