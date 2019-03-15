Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Antalya
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Antalya, Amasya
, Ankara
, Erzurum
, Gaziantep
, Malatya
, Adıyaman
ve Şırnak
'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 ve Jandarma Genel Komutanlığından 1 personel olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Antalya, Güncel
Kaynak: AA