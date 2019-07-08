08.07.2019 11:22
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ANTALYA Merve Özbey Eski sevgiliye mesaj atmak serbest

Merve Özbey Eski sevgiliye mesaj atmak serbestAntalya'nın Manavgat ilçesinde Erdem Kınay'la konser veren Merve Özbey, konser kurallarını anlatırken, 'Islık çalmak, çığlık atmak, dans etmek ve eski sevgilinize mesaj atmak serbest dedi.

Merve Özbey Eski sevgiliye mesaj atmak serbest
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Erdem Kınay'la konser veren Merve Özbey, konser kurallarını anlatırken, 'Islık çalmak, çığlık atmak, dans etmek ve eski sevgilinize mesaj atmak serbest dedi.
Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay, Kızılağaç turizm bölgesindeki Starlight Resort Hotel'de konser verdi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan ikili, hareketli şarkılarla yerli ve yabancı tatilcilere coşkulu anlar yaşattı. Merve Özbey, dinleyenlere, Aramızda çok yakışıklı beyler ve çok güzel hanımlar var. Baştan konuşalım, biz kız tarafıyız. Bu konserimizin kuralları var. Islık çalmak, çığlık atmak, dans etmek ve eğlenmek serbest. Bir iki şarkı sonra eski sevgilinize mesaj atmak da serbest dedi. ANTALYA Merve Özbey Eski sevgiliye mesaj atmak serbest
Kaynak: DHA
Erdem Kınay, Merve Özbey, Antalya, Güncel

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