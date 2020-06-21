ANTALYA Mesire alanlarında pazar yoğunluğu

Mesire alanlarında pazar yoğunluğuANTALYA'da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler mesire alanları ve plajları doldurdu.

21.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:34
Mesire alanlarında pazar yoğunluğu
ANTALYA'da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler mesire alanları ve plajları doldurdu. Araç yoğunluğunun yaşandığı mesire alanlarında fiziki mesafe kuralına uyulduğu görülürken, vatandaşlar tüm uyarılara rağmen maske takmadı.
Normalleşme süreciyle birlikte 3 ay sonra açılan plajlarda ve mesire alanlarındaki yoğunluk devam ediyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, hem piknik yapmak hem de denize girmek için Antalya-Kemer yolu üzerindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Topçam Mesire alanına akın etti. Sabah saatlerinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu mesire alanı, öğle saatlerinde tamamen doldu.
300 aracın, 1500 kişinin giriş yaptığı alanda park yeri kalmayınca vatandaşlar araçlarını yol üzerindeki ağaçların altına park etti. Alan içerisindeki piknikçilerin mesafe kuralına uyduğu görülürken, görevliler tarafından yapılan tüm uyarı ve anonslara rağmen çoğu kişinin maske takmadığı görüldü. Plaj kısmında bulunan ve tedbirler kapsamında yeniden düzenlenen duş bölümleri ise 30 dakikada bir dezenfekte ediliyor.
Denizden çıkan Cavit Koşun, 'Suyun içerisinde olduğumuz için maske yok. Sahile çıktığımızda takıyoruz. Sosyal mesafeye de dikkat etmeye çalışıyoruz. Hava ve deniz suyu çok güzel. Hafta sonunu burada değerlendirdik" dedi. Gurbet Uzuner, "Maske ve fiziki mesafe kuralına birçok kişi dikkat etmiyor. Maskemi çantama koyup denize geldim. Denizden çıkınca tekrar takacağım. Çoğu kişinin maske kuralına uymadığını gördüm" diye konuştu. ANTALYA Mesire alanlarında pazar yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kemer, Araç, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Bursa’da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Haber
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Haberler››Güncel››ANTALYA Mesire alanlarında pazar yoğunluğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:57: Babalar Günü'nün tadını çıkardılar - Haber 15:57: Kerkük'te sağlık çalışanlarından Kovid-19 protestosu - Haber 15:56: Belçika'da Brugge belediye başkanına bıçaklı saldırı - Haber 15:55: İzmir'de şehit yakınları Babalar Günü'nde kabristanı ziyaret etti - Haber 15:54: Sultangazi Kent Ormanı'nın güvenliği 'atlı polislere' emanet - Haber 15:32: Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı - Haber 14:29: Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber