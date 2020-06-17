ANTALYA Meslektaşını kavgada öldüren esnaf tutuklandı

Meslektaşını kavgada öldüren esnaf tutuklandıAntalya'nın Alanya ilçesinde, husumetli olduğu meslektaşı Ali Çelik'in (45) çıkan kavgada ölümüne sebep olmakla suçlanan esnaf Ziyaddin Tüyyaldız (42) tutuklandı.

17.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:39
Meslektaşını kavgada öldüren esnaf tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, husumetli olduğu meslektaşı Ali Çelik'in (45) çıkan kavgada ölümüne sebep olmakla suçlanan esnaf Ziyaddin Tüyyaldız (42) tutuklandı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen esnaf Ziyaddin Tüyyaldız ile meslektaşı Ali Çelik karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ziyaddin Tüyyaldız ve Çelik yumruklarla birbirine girdi. Çelik, aldığı sert darbelerle yere yığılırken, Ziyaddin Tüyyaldız olay yerinden kaçtı. Çelik'in durumunu fark eden çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Çelik, kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ziyaddin Tüyyaldız'ı yakalayarak gözaltına aldı. Ziyaddin Tüyyaldız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlk incelemede başına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Ali Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ziyaddin Tüyyaldız, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ziyaddin Tüyyaldız çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. ANTALYA Meslektaşını kavgada öldüren esnaf tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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