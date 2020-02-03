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Antalya metruk yapılar yıkıldı

Metruk yapılar yıkıldıANTALYA'nın Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki metruk binalar yıkıldı.

03.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:16
Metruk yapılar yıkıldı
ANTALYA'nın İlçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki metruk binalar yıkıldı. Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın girişimleriyle yıkılan iki metruk binanın yerine çocuk parkı yapılacak.
Kızıltoprak Mahallesi 963 Sokak üzerinde uyuşturucu bağımlıları ve tinercilerin meskeni haline gelen iki metruk bina, Muratpaşa Belediyesi'nin iş makineleri tarafından yıkıldı. Çevrede yaşayan vatandaşlara binaların huzursuzluk verdiğini belirten mahalle muhtarı Mustafa Yılmaz, yıkılan yapıların yerine çocuk parkı yapılacağını söyledi.
Bu tür binaların uyuşturucu kullananlara mesken olduğunu hatırlatan Yılmaz, " Valimiz Mühir Karaloğlu'nun da talimatı var. Boş ve kullanılmayan metruk yapıların yıkılmasına yönelik. Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa İlçesi Emniyet Amirliği ile ortaklaşa yaptığımız çalışmaların ardından tespit ettiğimiz binaların yıkılına başladım. İkisi bugün yıkıldı. 10'a yakın yapı daha yıkılacak" dedi.
Antalya metruk yapılar yıkıldı

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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