Antalya Millet Bahçesi'nde Sona Yaklaşıldı

Antalya
Büyükşehir Belediyesinin, yıkılan stadyum alanı yerinde yapımına devam ettiği Millet Bahçesi
çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Işıklar'daki eski stadyum alanında yer altında inşa edilen 3 katlı otopark hizmete hazır hale geldi. 73 metre çapındaki ışıklı süs havuzuyla otopark üzerindeki kuru havuzun yapım işi tamamlandı, test aşamasına getirildi.
Mevcut ağaçların korunduğu projede görsel güzellik sunan 18 hurma ağacı dikimi yanında şu ana kadar 250 ağaçla endemik çalı, mevsimlik çiçek ve Antalya'ya özgü tropik bitkilerinin de içinde bulunduğu 8 bin bitkinin dikimi gerçekleşti.
Millet Bahçesine 17 bin 500 metrekare rulo çim ekimi ve yeşillik çalışmaları da tamamlandı.
Nostalji olarak yeniden inşa edilen açık tribünün üst gölgelik çatı imalatı ise sürüyor. Önümüzdeki hafta da tribünün üst kaplama çalışması gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi de proje kapsamında hayata geçecek.
Millet Bahçesi projesi kapsamında aynı alanda hizmet verecek olan Millet Kıraathanesi'nin de çelik imalatı inşası gerçekleşiyor. Çalışmalar tamamlandığında Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile Millet Bahçesi kapılarını misafirlerine açacak.
Meydanı, parkları, sosyal ve kültürel alanlarıyla Antalya, yemyeşil bir yaşam alanına kavuşacak.
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Kaynak: AA