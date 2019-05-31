Antalya Milletvekili Köse, İstanbul'da Aksekililerle iftarda buluştu

Kaynak: İHA

İstanbul'da katıldığı iftar programında Aksekili hemşerileriyle buluşan AK Parti Antalya Milletvekili Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Köse, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için destek istedi.AK Parti Antalya Milletvekili Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Köse, İstanbul'da Aksekililer Platformu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı programda yaptığı konuşmada milli birlik ve beraberliğin önemine değinen Köse, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için de destek istedi. Köse, "Rabbimiz birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca dünyadaki hiçbir milletin karşı karşıya kalmadığı ağır imtihanlardan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Hangi ağır imtihanlardan geçtiysek bu zamana kadar hepsini aşmamızda, Allah'ın yardımıyla geride bırakmamıza vesile olan ana etken milli birlik ve beraberliğimizdir. O yüzden milli birlik ve beraberliğimizin önemi büyüktür. Çünkü İstiklal'imiz buna bağlıdır. Gücümüz ve daha aydınlık bir gelecek inşa etme amacımız ve istediğimiz doğrudan bununla ilintilidir" dedi.AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde "Zulüm 1453'te başladı" diyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, "İstanbul dünyanın en büyük Türk İslam şehridir. Bu şehirin taşıdığı anlam düşünülenden daha büyüktür. Bu nedenle İstanbul kendisine gerçekten sevdalı, yürekten bağlı, Türk Milleti'nin büyük vizyonunun farkında olan bir isim tarafından temsil edilip, yönetilmelidir. Bunun için Cumhur İttifakının Adayı olan, Adayımız olan Sayın Binali Yıldırım tek ve en doğru isimdir. Kendisinin başarılı olması için İstanbul'da yaşayan tüm hemşerilerimiz ile birlikte gayretli bir çalışmanın içerisinde bulunuyoruz" dedi.Antalya Büyükşehir önceki dönem Belediye Başkanı Menderes Türel ve Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'da 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için de destek istediler. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'da hemşerileri ile yeniden bir araya gelerek Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.Antalya Akseki Dernekler Platformu'nun düzenlediği İstanbul'daki iftar yemeğine AK parti Antalya Milletvekili Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Köse, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Antalya Büyükşehir önceki dönem Belediye Başkanı Menderes Türel, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük, Antalya Akseki Dernekler Platformu Başkanı Ali Koca ve Aksekili vatandaşlar katıldı. - ANTALYA