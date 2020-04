ANTALYA Milli atlet Yasemin Can Arslan ve minik sporculardan Evde kal mesajı

Kaynak: DHA

Milli atlet Yasemin Can Arslan ve minik sporculardan "Evde kal" mesajı*- Antalya 'nın Alanya ilçesinde evlerinde form tutan milli atlet Yasemin Can Arslan ve minik sporcular "Evde kal" mesajı verdi.Atletizm olimpik kadrosunda yer alan, Alanyalı milli sporcu Yasemin Can Arslan, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Ahmet Arslan nezaretinde Alanya'daki evinde hazırlanıyor. Hazırlıklarını sürdüren milli sporcu Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında herkesin evinde kalmasını söyleyerek, "Tokyo Olimpiyat Oyunları için çalışmalarımızı Alanya'daki evimizde hız kesmeden devam ediyoruz. Evinde kal, güvende kal" dedi.Ayrıca, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı minik sporcular da evlerinde spor yaparak form tutmaya devam etti ve "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.