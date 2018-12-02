Antalya Milli Piyango Biletleri Satışa Çıktı, Antalyalılar Bayilere Koştu

02 Aralık 2018 Pazar 13:52



02 Aralık 2018 Pazar 13:52

Antalya'da, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin biletleri satışa çıkarılırken, şansını denemekisteyenler, bilet bayilerine koştu.Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 2019 yılı büyük ikramiyesi 70 milyon liraolarak belirlendi. Tam biletin 70, yarım biletin 35 ve çeyrek biletin 17,5 liradan satılacağıduyuruldu. Şansını denemek isteyenler için yılbaşı biletleri 29 Kasım itibarıyla bayilerdesatılmaya başlandı. Geçen yıl büyük ikramiyenin çıktığı illerden Antalya'da kent sakinleri, biletalmak için bayilere koştu. Bazı bayilerin önünde kuyruk olduğu görüldü.Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, biletlereilgiden memnun olduklarını söyledi. Antalya bayilerinin fark edilmesi için tek tip önlük modelinegeçtiklerini aktaran Çobanoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentteki tüm seyyar biletbayilerine de stant verdiklerini söyledi. Kredi kartıyla satışlarının da olduğunu anlatanÇobanoğlu, bu sayede işlerinin yüzde 50 oranında arttığını söyledi.'BANKALAR BİZİ TANIMIYOR'Şans oyunları işini 12 ay boyunca yaptıklarını, buna rağmen bankalardan kredi almaktazorlandıklarını belirten Çobanoğlu, Bankalar bizi tanımıyor ve kredi vermek istemiyor. Bizkendimizi bir türlü kanıtlayamıyoruz. Her sene bu sorunu ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Biz biletbayileri 12 ay boyunca bu işi yapıyoruz diye konuştu.'ÇOCUKLARIMA HARCAYACAĞIM'Bilet satın alanlar, büyük ikramiyenin kendisine çıkacağı umuduyla şansını deniyor. Biletalanlardan Mustafa Rahfan, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde yoksullara yardımedeceğini, kendisine harcamayacağını söyledi. Şansını deneyen Ali Kahya ise Büyük ikramiye banaçıkarsa hiçbir şey yapmayacağım, yan gelip yatacağım. Çocuklarıma harcayacağım dedi.