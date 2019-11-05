Haberler » Güncel » Antalya minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında

Antalya minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında

Minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasındaANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, esnaflık yapan Garip Ergin'in park halindeki minibüsü kundaklandı.

05.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:58
Minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, esnaflık yapan Garip Ergin'in park halindeki minibüsü kundaklandı. Polis, minibüsün kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Minibüsün kundaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gazipaşa'da fırın ve pastane işletmecisi Garip Ergin'in, Yeni Mahalle'deki evi ve iş yerinin bulunduğu binanın önüne park ettiği minibüsü, 21 Ekim saat 04.30 sıralarında kundaklandı. Alev alev yanan minibüs, gelen alarm sesleri üzerine dışarı çıkan Garip Ergin, aracının yandığını gördü.
Garip Ergin'in ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Z.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, minibüsü ateşe vermeye çalıştığı, birkaç denemenin ardından başarısız olunca yeniden gelerek, aracı yaktığı anlar yer aldı.
Antalya minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:01 Aranan şüphelilere yönelik operasyon
22:00 YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı
22:00 İznik'te alev alan piknik tüpü paniğe neden oldu
21:58 Avusturya Milli Günü Ankara'da kutlandı
21:58 Konya'da erkek cesedi bulundu
21:31 Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var
20:54 Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı
20:53 Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı
20:10 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi
20:04 Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
5.11.2019 22:02:47