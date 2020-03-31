Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Minik Miraç'tan 'evde kalın' mesajı

Minik Miraç'tan 'evde kalın' mesajıANTALYA'nın Alanya ilçesinde 8 yaşındaki Miraç Erdoğan, dedesinin yönetici olduğu binanın girişine 'Evde kalın' mesajlı bir resim yaparak astı.

31.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:16
Minik Miraç'tan 'evde kalın' mesajı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 8 yaşındaki Miraç Erdoğan, dedesinin yönetici olduğu binanın girişine 'Evde kalın' mesajlı bir resim yaparak astı. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Selahattin Yaman Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin sakinleri, ülkenin her yerinde olduğu gibi kendilerini koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapattı. Mahmutlar Mahallesi'ndeki 44 dairelik bir binada oturanlar da evden çıkmayıp, kendi karantinalarını oluşturdu. Binanın girişine de yönetici 60 yaşındaki Feyzullah Erdoğan, tedbir amaçlı bir yazı asarken, torunu Miraç Erdoğan'ın aklına bir fikir geldi ve dedesinin astığı yazının altına bir resim çizdi. MİNİK MİRAÇ'TAN 'EVDE KALIN' MESAJI
Mahmutlar 50'nci Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu'nda okuyan Miraç Erdoğan, "Evde kal, evde hayat var" yazısıyla çizdiği resimle binada oturanlara ve sokaktan geçenler mesaj vermek istediğini ifade etti. Miraç Erdoğan, dedesinin hazırladığı uyarı metnini gördüğü esnada aklına böyle bir fikir geldiğini ve güzel olabileceğini düşündüğü için bunu yaptığını söyledi.
APARTMAN SAKİNLERİNE TATLI MESAJ 5 yıldır apartmanın yöneticiliğini yapan Feyzullah Erdoğan da herkesin bu kötü günlerde daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederken, torununun yaptığı resimle daha güzel bir mesaj verebileceklerini düşündüğünü söyledi. Erdoğan, "Bir apartman yöneticisi olarak apartmanımızın güvenliği için temas olmadan, burada oturmayan yabancıların girmemesi için böyle yaptık. Torunum da bu resmi kendi çizdi. Sadece yönetici olarak ben bu yazıyı yazdım" diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANTALYA Minik Miraç’tan ’evde kalın’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Alanya, Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Minik Miraç'tan 'evde kalın' mesajı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Minik Miraç'tan 'evde kalın' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:11: Gelinlik ve damatlık yerine askeri kamuflaj giydiler - Haber 19:10: Belediye meclis üyeleri çağrıya duyarsız kalmadı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 19:08: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Haber 19:08: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:40: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber