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Antalya misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı

Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldıANTALYA'da misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:51
Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı
ANTALYA'da misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesindeki Sahil Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde çırpınan martıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler zodyak botla martının bulunduğu yere ulaştı.
Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış kuşa ulaşan 2 itfaiye personeli, kanadındaki iğneden de hayvanı kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğal ortamına salındı.
Antalya misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı

Antalya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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