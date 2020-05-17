ANTALYA Mobilya atölyesinde yangın

Mobilya atölyesinde yangınANTALYA'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.

17.05.2020 23:29 | Son Güncelleme: 17.05.2020 23:30
Mobilya atölyesinde yangın
ANTALYA'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı mobilya atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kapalı atölyeden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı atölyenin kapısını kırarak açtıktan sonra yangına müdahalede bulundu. Yangın çevreye sıçramadan yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Atölyede, mobilya yapımında kullanılan ahşap malzemeler yangında zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. ANTALYA Mobilya atölyesinde yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Erat, İtfaiye, Kepez, Güncel, Haber

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