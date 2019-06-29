29.06.2019 10:30
Haberler » Güncel » Haber

ANTALYA Motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda motosiklet hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle yakalanan 3 kişiden K.C. ve Z.G. tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda motosiklet hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle yakalanan 3 kişiden K.C. ve Z.G. tutuklandı.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde geçen hafta perşembe günü S.Y.'ye ait motosikletin çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Motosikletin Ilıca Mahallesi 207 Sokak'ta park halinde olduğunu tespit eden jandarma timleri sivil görevlilerle bekledi. Yaklaşık 2 saat süren bekleyişin ardından motosikletin yanına gelen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından 1 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan K.C., Z.G. ve H.A. savcılığa sevk edildi.
Motosiklet hırsızlığı konusunda savcılıkta yapılan sorgulamalarının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden H.A. serbest bırakılırken, K.C. ve Z.G. tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin birçok suçtan sabıkaları olduğu belirtildi. Motosiklet sahibine iade edildi.ANTALYA Motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
Kaynak: DHA
Manavgat , Antalya , Jandarma , Motosiklet , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:00 Parmak kopmasında ilk 2 saat önemli
10:59 Erdem'den BGC'ye ziyaret
10:59 ABD Başkanı Trump'tan "S-400" açıklaması
10:59 Liselilere kampüste üniversite deneyimi
10:58 Kot taşlama kumu yüklü TIR'da 753 kilo esrar ele geçirildi
10:58 L'Oréal Türkiye Gönüllüleri, Cerebral Palsy'li Çocuklar için çalıştı
10:57 Bursa'da tefecilikle suçlanan avukatın ev hapsi kaldırıldı