ANTALYA Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin önünde kilitli motosikleti çalarak kaçtığı iddia edilen 2 şüpheliden C.A.Ş. yakalandıktan sonra tutuklandı.

23.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:32
Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin önünde kilitli motosikleti çalarak kaçtığı iddia edilen 2 şüpheliden C.A.Ş. yakalandıktan sonra tutuklandı. Olaya karışan diğer şüpheli aranıyor.
Manavgat'ın Aşağıpazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde O.S.'ye ait evin önünde kilitli durumda park halinde bulunan 07 JN 836 plakalı motosiklet çalındı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin C.A.Ş. ve Ş.Ş. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelilerden C.A.Ş.'nin gözcülük yaptığı Ş.Ş.'nin motosikletin kilidini kırarak çaldığını belirledi.
Polis, hırsızlık olayında gözcülük yaptığı belirlenen C.A.Ş.'yi çalınan motosikletle pazar günü yakaladı. Polis merkezinde suçunu itiraf eden C.A.Ş., sağlık kontrolünün ardından pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli C.A.Ş., savcılıkta verdiği ifadenin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'kilitli ve muhafaza altında eşyanın çalınması' suçundan tutuklandı. Hırsızlık olayına karışan Ş.Ş. isimli şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi. ANTALYA Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

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