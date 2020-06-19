ANTALYA Motosikletin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı

Motosikletin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan köpeğe motosiklet çarptı.

19.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:58
Motosikletin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan köpeğe motosiklet çarptı. Köpek ölürken, sürücü Salih Tuncer yaralandı. Kaza anı kameralara an bean yansıdı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında D-400 Karayolu Deniz Kızı Kavşağı'nda meydana geldi. Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Salih Tuncer'in kullandığı 07 UY 879 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği anda yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan köpeğe çarparak yola savruldu. Düşmenin etkisiyle motosiklet sürücüsü Salih Tuncer yaralanırken, köpek can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı Tuncer'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Salih Tuncer Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çarpmanın etkisiyle can veren köpek olay yerinden alınarak hayvan mezarlığına götürüldü.
Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. ANTALYA Motosikletin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Gazipaşa, Güncel, Haber

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