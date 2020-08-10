ANTALYA Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Berkay A. (18) ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Murat Berkay A.'nın (18) idaresindeki 07 KAY 20 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Ümmühani E.'nin kullandığı 07 HBP 67 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Berkay A. çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Murat Berkay A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Murat Berkay A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sırasında Murat Berkay A.'nın başında kask olup olmadığı ise tespit edilemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.