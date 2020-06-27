ANTALYA Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandı

Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandıAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), anne oldu.

27.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:11
Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandı
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), anne oldu. Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ameliyathanesinde sezaryan ile yapılan doğum, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Prof.Dr. Özlenen Özkan ile birlikte 35 kişilik bir ekibin katıldığı doğumda, Ömer Özkan adlı bebek küvöze alındı ve sedye ile dikkatli taşındı. Doğum sırasında yaşananları ameliyat ekibi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Prof.Dr. Özlenen Özkan'ın ağlaması ve Prof.Dr.Ömer Özkan'ın duygu dolu anları da dikkat çekti.
Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de kadavradan nakil yapılmıştı. 7 saat süren operasyon ve uzun süren tedaviler sonrası Derya Sert, 4 Haziran günü hamileliğin 28'nci haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti. ANTALYA Mucize bebek Ömer’in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Derya Sert, Ömer Özkan, Mucize, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter’da gündem oldu Magazin
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: Erdoğan’dan işçi ve işveren temsilcilerine: Kıdem tazminatını aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine: Kıdem tazminatını aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
YKS’deki ilk oturum sonrası ÖSYM’den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi Güncel
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Haberler››Güncel››ANTALYA Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:27: Son dakika haberleri | Safranbolu Belediyesi gençlere maske dağıttı - Haber 15:26: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim çalışmalarımız devam edecek - Haber 15:26: Karabük'te 7 bin 697 aday üniversite için ter döktü - Haber 15:25: Son dakika haberleri | Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı uyarı - Haber 15:23: Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi - Haber 15:04: Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu - Magazin 14:41: YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi - Haber 13:36: Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Haber 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber 01:12: Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti - Haberler