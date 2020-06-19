ANTALYA Müdahale edilmeseydi cami güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanacaktı

Müdahale edilmeseydi cami güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanacaktıAntalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kimliği belirsiz erkek, caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün (47) burnunu kırıp, çakıyla yaraladı.

19.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:43
Müdahale edilmeseydi cami güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanacaktı
Antalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kimliği belirsiz erkek, caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün (47) burnunu kırıp, çakıyla yaraladı. Olaya müdahale eden Mehmet Güneş, aksi halde saldırganın güvenlik görevlisini kalbinden bıçaklayacağını söyledi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa Camii avlusunda meydana geldi. Caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç, camiye giriş yasak olmasına rağmen maskesiz girmeye çalışan kimliği belirlenemeyen kişiyi engellemek istedi. Hikmet Övünç'ün uyarılarına rağmen camiye girmekte ısrar eden kimliği belirsiz kişi, güvenlik görevlisine yumruk attı. Saldırgan, ardından yanında taşıdığı çakıyla Hikmet Övünç'ü sol kolundan bıçakladı. Cami çevresindekiler müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan saldırgan, bir süre sonra kendisini etkisiz hale getiren vatandaşların elinden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
'POLİS KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI'
Güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün yaralı olduğunu görenler durumu hemen sağlık ve polis görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler cami güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kamera kayıtlarından kimliği belirsiz kişinin tespiti için çalışma başlattı.
'MÜDAHALE ETMESEYDİK KALBİNDEN BIÇAKLAYACAKTI'
Olayı gören Mehmet Güneş, "Olayın daha ciddi boyut almaması için duruma hemen müdahale ettim. Bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştım. Bugün cuma olduğu için abdest almak için gelmiştim. Güvenlikçi arkadaş, madde bağımlısı şahsa 'içeri girme, geçiş yasak' dedi. Yasak olmasına rağmen madde bağımlısı şahıs dinlemedi ve hemen çakıyı çıkardı. Biz de hemen koşarak müdahale ettik. Şahsı yere yatırdık ama elimizden kaçtı. Biz müdahale etmeseydik çakıyı direkt kalbine saplayacaktı" dedi. ANTALYA Müdahale edilmeseydi cami güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanacaktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Güneş, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Elazığ’da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse’nin Emre Belözoğlu’yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Haber
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye’yle ilgili kararından geri adım attı Haber
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Haberler››Güncel››ANTALYA Müdahale edilmeseydi cami güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanacaktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:23: Osmangazi Köprüsü'nün çevresindeki araziler tarıma kazandırılacak - Haber 11:22: MSB: Komandolarımız, terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor - Haber 11:22: Haftanin? - Haber 11:21: Fatih'te, Gürcistan'lıyı "Polisim" diyerek dolandıran İran'lı kamerada - Haber 11:21: Mersin'de seyir halindeki araç yandı - Haber 11:04: Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu - Magazin 10:54: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı - Haber 10:54: Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti - Haber 10:19: Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek - Ekonomi 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber