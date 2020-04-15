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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:20
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur cezaevlerinden tahliyeler başladı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Antalya , Muğla , Isparta ve Burdur 'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Antalya'daki cezaevlerinde gerekli işlem ve hazırlıklar yapıldı.
Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, belediye otobüsleriyle cezaevinden ayrıldı. Otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise hükümlü ve tutukluların dosyaları incelendikten sonra tahliyeleri gerçekleştiriliyor.
Muğla
Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 161, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan 485 olmak üzere 646 hükümlünün tahliye ve izin işlemi yapıldı.
Polis ekipleri cezaevi önünde güvenlik önlemi aldı. Tahliye edilenler yolcu otobüsleriyle cezaevinden ayrıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izin, denetime ayrılma ve şartlı tahliye gerekçeleriyle tahliyelerin yapıldığını söyledi.
Önlemler kapsamında hükümlülerin gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Yağcı, hükümlülerin oturdukları il ve ilçelere otobüslerle nakledildiğini, halihazırda her iki ceza infaz kurumunda Kovid-19 vakasının görülmediğini kaydetti.
Öte yandan, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 940, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan 720 hükümlünün tahliye ve izin işleminin de yapıldığı öğrenildi.
Isparta
Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda da tahliyeler yapılmaya başlandı.
Güvenlik önlemleri arasında sosyal mesafeye dikkat edilerek hükümlüler, bindikleri otobüslerle cezaevinden çıkarıldı.
Burdur

Burdur E Tipi Kapalı-Açık Cezaevinde yaklaşık 400 hükümlünün tahliye ve izin işlemi gerçekleştirildi.
Hükümlüler güvenlik önlemleri arasında otobüslere bindirilerek cezaevlerinden ayrıldı.
Gölhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise kanundan yararlananların dosyaları incelendikten sonra tahliyeleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Isparta, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel
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