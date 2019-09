Antalya-muhittin böcek ilk bitireceğimiz proje

Muhittin Böcek İlk bitireceğimiz projeTÜRKİYENİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel tarafından projelendirilen ve yıkılan eski stadyum alanının yanı sıra Kent Müzesi ve Karaalioğlu Parkı'nı da içine alacak şekilde planlanan 137 dönümlük projenin henüz bitirilmemesi eleştirilere neden olurken, önceki dönemde dikilen palmiye ağaçları ise kurumaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 137 dönümlük alana inşa edilen millet bahçesinin ilk bölümü, ekim ayının son haftasında başlayacak Altın Portakal Film Festivali öncesinde hizmete açılacak dedi.PROJE DURDURULDU31 Mart yerel seçimlerinde yönetimin değişmesinin ardından göreve gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Menderes Türel döneminde temelleri atılıp, 137 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve en büyük millet bahçesi olacak projede çalışmaları 15 Haziran'da durdurdu. Bölgeye görsel güzellik katması için dikilen 18 palmiye ağacı ise tek tek kurumaya başladı. Yapılan çimlendirme çalışmaları ise bakım yapılmadığı için sarardı. Proje kapsamında bölgede bulunan iş makinelerinin çalışmaları durduruldu. Çevre sakinleri şehrin ortasında şantiye halinde kalan projenin devam etmemesine tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında çalışmaları yeniden başlattı.MAHALLE MUHTARI BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORDUKMillet Bahçesinin hemen karşısında yer alan Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay gerçekten büyük bir projeye şahit olduklarını söyledi. Ay, Bir an önce bitmesini istiyorduk. İnşaat halinden mahalle halkı olarak şikayetçi olduğumuzu belediyeye söylemiştik. Önümüzdeki ayın 15'inde açılacağını bize söylediler. Mutluyuz, vatandaşın istediği hizmettir. Bir an önce buranın bitmesini bekliyoruz. Millet bahçesini bütün vatandaşlarımız kullanacak. Bizim için önemli olan buranın bitmesi ve Antalya'ya kazandırılması. Otopark için de aynı tarihte açılacağını söylediler. Bittikten sonra burası güzel bir görünüme kavuşacaktır dedi.MUHİTTİN BÖCEK İLK BİTİRECEĞİMİZ PROJEBaşkan Muhittin Böcek ise yaptığı açıklamada, bir önceki yönetim döneminde başlayan projelerden millet bahçesi ve nekropol alanındaki Doğugarajı projesinin ilk tamamlayacakları projeler arasında yer aldığını söyledi.PROJENİN ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDEN ÖNCE BİTİRLMESİ HEDEFLENİYORAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin 137 dönümlük alana inşa ettiği millet bahçesinin ilk bölümü, ekim ayının son haftasında başlayacak Altın Portakal Film Festivali öncesinde hizmete açılacak.İKİNCİ ETAPTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR HEDEF 15 EKİMDE AÇMAKProjenin ikinci kısmını içeren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski yerleşkesinde de çalışmalar devam ediyor. Tasfiye çalışmalarının tamamlandığı bu alanda, altyapı sulama sistemleri de sona erdi. Bitki dikimine hazır hale gelen alanın da kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Projede son olarak Atatürk Spor Salonu'nu da içeren kısım tamamlanacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel tarafından projelendirilen ve yıkılan stadyum alanı yerinde yapımına devam edilen millet bahçesinin, 15 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor. 33 bin kişilik Antalya Stadyumu'nun yapılmasının ardından yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılan eski stadyum alanının yanı sıra Kent Müzesi ve Karaalioğlu Parkı'nı da içine alacak şekilde planlanan 137 dönümlük proje, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak.TÜREL DÖNEMİNDEKİ ÇALIŞMALAREski Başkan Menderes Türel döneminde proje kapsamında yer altında inşa edilen 3 katlı otopark hizmete hazır hale geldi. 73 metre çapındaki ışıklı süs havuzu ile otopark üzerindeki kuru havuzun yapım işi tamamlandı ve test aşamasına getirildi. Mevcut ağaçların korunduğu projede görsel güzellik sunan 18 hurma ağacı dikimi yanında 250 ağaç ile endemik çalı, mevsimlik çiçek ve Antalya'ya özgü tropik bitkilerin de içinde bulunduğu 8 bin bitkinin dikimi gerçekleşti. Millet bahçesine 17 bin 500 metrekare rulo çim ekimi ve yeşillik çalışmaları da tamamlandı.İŞİN BİTİŞ TARİHİ BELİRSİZProjenin yapıldığı alandaki tabelada, işi yapan firma ile belediye arasındaki sözleşme bedelinin 43 milyon 420 bin olduğu gösteriliyor. İş başlamanın 13 Haziran 2017 olduğu belirtilen tabelada, işin süresi ise belirtilmiyor.