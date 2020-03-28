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Antalya Muratpaşa'da 5 mahallede birden çalışma

Antalya Muratpaşa'da 5 mahallede birden çalışmaMURATPAŞA Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği siperlikli yüz maskelerini virüsle sokaklarda mücadele eden hijyen ekiplerine dağıtırken 10 arazöz ve 74 kişiden oluşan ekip Etiler, Dutlubahçe, Kızılarık, Kızıltoprak ve Konuksever...

28.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:43
Antalya Muratpaşa 'da 5 mahallede birden çalışma
MURATPAŞA Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği siperlikli yüz maskelerini virüsle sokaklarda mücadele eden hijyen ekiplerine dağıtırken 10 arazöz ve 74 kişiden oluşan ekip Etiler, Dutlubahçe, Kızılarık, Kızıltoprak ve Konuksever mahallelerine girdi. Mahallerde cadde ve sokaklar, pazar yerleri, parklar baştan sona dezenfekte edildi.
Antalya'da 500 bini aşkın nüfusu ve hastaneleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla kent yaşamının merkezi olan Muratpaşa'da koronavirüs salgınına karşı her alanda mücadelesini sürdüren Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu mesaisine de günün ilk ışıklarıyla birlikte başladı.
10 arazözle birlikte 74 kişinin yer aldığı hijyen ekipleri güne her zamanki gibi Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Topum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işyerinde toplantıyla başladı. Ekipler burada hem toplum sağlığı hem de kendi sağlıklarını korumak için alınması gereken önlemleri tek tek gözden geçirdi, virüsle mücadele kullandıkları ekipmanları kontrol etti. Ekiplere bugün, Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM'de bulunan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi'nde 3 boyutlu yazıcılarla üretilen siperlikli yüz maskeleri de dağıtıldı.
Son kontrollerin ardından ekipler, Etiler, Dutlubahçe, Kızılarık, Kızıltoprak ve Konuksever mahallelerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için dağıldı. Mahallelerde arazözler cadde ve sokakları ilaçlı sularla yıkarken dezenfekte ekipleri de pazar yerleri ve parklar başta olmak ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
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Antalya Muratpaşa’da 5 mahallede birden çalışma

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Güncel

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Antalya Muratpaşa'da 5 mahallede birden çalışma

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