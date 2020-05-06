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Antalya Muratpaşa'da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Antalya Muratpaşa'da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyorAntalya'da, Muratpaşa Belediyesi, pazartesi yeniden müşteri almaya hazırlanan berber ve kuaför salonlarının dezenfektesine başladı.

06.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:54
Antalya Muratpaşa'da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, pazartesi yeniden müşteri almaya hazırlanan berber ve kuaför salonlarının dezenfektesine başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Pazartesi itibarıyla bu çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapanan berber ve kuaförler, pazartesi itibarıyla yepyeni bir çalışma düzeni içinde ilk müşterilerini almaya hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi de ilçedeki 1200 berber ve kuaför salonunun dezenfekte işlemine başladı.
Başkan Uysal, Muratpaşa'da yaklaşık 1200 berber, kuaför ve güzellik salonu bulunduğunu ifade etti. Bu işyerlerinin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağının ilan edilmesinin ardından çalışmaya başladıklarını belirten Başkan Uysal, 'İşyerlerini bölge bölge gruplandırıp dezenfekte işlemi için randevu vermeye başladık. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası ve Antalya Berberler Odası'yla koordineli bir şekilde bu çalışmayı pazartesi itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Esnafımızdan tek isteğimiz, kendisine iletilen saatte işyerini açık tutması" diye konuştu.
Başkan Uysal, bu süreçte, çeşitli nedenlerle dezenfekte işlemi için işyerini açamayan berber ve kuaförlerin Muratpaşa Belediyesi'ne Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşmasını istedi. Antalya Muratpaşa’da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Kuaför, Güncel, Haber

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