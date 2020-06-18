ANTALYA Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyor

Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyorANTALYA'da avukatlık yapan Mehmet Dursun, online danışmanlık ve müvekkil ücretini, sanal para birimi Bitcoin ile alıyor.

18.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:49
Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyor
ANTALYA'da avukatlık yapan Mehmet Dursun, online danışmanlık ve müvekkil ücretini, sanal para birimi Bitcoin ile alıyor. Avukat Dursun, koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir hizmet sunduklarını söyledi.
Fiziksel olarak var olmayan, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insana kolayca ödeme yapmaya olanak sağlayan internet tabanlı sanal para birimi Bitcoin ile alışveriş, koronavirüs salgınıyla birlikte popülaritesini artırdı. Bazı firmalar sanal para birimi olan Bitcoin ile ev, araba alıp ticaret yaparken, Antalya'da bir avukat ise online danışmanlık ve müvekkil ücretinin karşılığını Bitcoin ile almaya başladı. Avukat Mehmet Dursun'un internet sitesinde, isteyen, online danışmanlık butonuna bastıklarında alacağı hizmetin bedelini Bitcoin ile yapabiliyor.
Pandemi süreciyle uzaktan çalışma ve tahsilatın öneminin arttığını dile getiren Avukat Mehmet Dursun, vatandaşlara yardımcı olmak ve işlerini kolaylaştırmak adına Bitcoin ile ödeme imkanı sağladığını dile getirdi. Dursun, 'İnternet sitemize girdikleri zaman ödeme şeklini seçiyorlar, barkodlarını okuttukları zaman istediği hizmeti satın alıp, fatura bilgileriyle tarafımızdan gerekli hizmeti alıyorlar" dedi.
'VERGİSEL ANLAMDA DA FATURA İŞLEMİ YAPILIYOR'
Duruşmaların bile online sistem üzerinden yapılan global dünya düzeninde, bu tür ödemelerin yaygınlaştığına dikkat çeken avukat Mehmet Dursun, 'Vatandaşlar Bitcoin ile ödeme yaparak daha az külfete giriyor. Bitcoin'in aktarılmasında havale, EFT ücreti yok. Ayrıca aynı anda hizmet aktarımı yapıldığı için bu durum vatandaşın işine geliyor. Vergisel anlamda da fatura işlemleri yapılıyor. Vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek yok. Yasa dışı bir durum söz konusu değil, gerekli vergilendirme yapılarak faturalandırılıyor" diye konuştu.
'BİTCOİN İLE DAHA ÖNCE ÖDEME ALDIK'
Daha önce sanal para birimi olan Bitcoin ile ödeme yapıp aldıklarını kaydeden Dursun, 'Özellikle yurt dışıyla olan çalışmalarımızda banka aktarım konularında sıkıntılar olduğu için, yurt dışındaki müvekkillerimiz Bitcoin ile ödemeyi tercih ediyor. Bitcoin cüzdanlarıyla ödeme gerçekleştiriliyor. Biz de vergilendirme yaparak faturalandırıyoruz" dedi.
'SON GÜNLERDE TALEP ARTTI'
Son zamanlarda pandemi süreciyle birçok işlemin online yapılmaya başladığına dikkati çeken Mehmet Dursun, 'Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar bankaya gitmek istemiyor. Bu yüzden temassız kartlar kullanılmaya başlandı. Aynı şekilde Bitcoin'in de temassız olması, ödeme aracının masrafsız olması nedeniyle son günlerde talebi artırdı. Biz de bu alanda çalışmalara ve ödeme almaya başladık" diye konuştu. ANTALYA Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Dursun, Antalya, Güncel, Haber

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