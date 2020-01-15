Haberler » Güncel » Antalya Müzesi'nde 'Müzede Selfie Günü' etkinliği yapıldı - Haber

Antalya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı

Antalya Müzesi'ni ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

15.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:28Antalya Müzesi'nde
Müzesi'ni ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında müzeye gelen öğrenciler ve ziyaretçiler fotoğraf çektirip, öz çekim yaptı.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül , yaptığı açıklamada, bu özel günde "Antalya Mirasları'nın UNESCO'daki yolculuğu" temasıyla hazırlanan "Memleketim Antalya 2020 takviminin de tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Antalya müzesinde çekilen ve #ATAVilemüzedeselfie hashtag'i ile paylaşılan beş "Selfie" eserinin sahibine vakıflarının yayınlarından hediye edeceklerini ifade eden Ege, "Bu bir harekettir. Böyle günler sayesinde insanların müzelere bakış açıları değişiyor." dedi.
"Memleketim Antalya" takviminin ATAV tarafından 13 yıldır sürdürülen bir çalışma olduğunu belirten Ege, bu yıl UNESCO'nun geçici miras listesindeki 9 eseri takvime koyduklarını bildirdi.

Takvimde, Karain Mağarası, Alanya Kalesi, St. Nicholas Kilisesi, Likya Uygarlığı Antik Kentleri, Perge Antik Kenti, Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri, Yivli Minare Cami, Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı, Kekova Batık Kent ve Burdur'da bulunan Sagalassos Antik Kenti yer alıyor.

Antalya, Ege, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  AFSÜ Rektörü Okumuş'tan okul bahçesindeki yanık vakası açıklaması - Haber
16:36  Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (2) - Haber
16:36  Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Haber
16:36  Karabük'ten kısa kısa - Haber
16:31  Memurlar bordro yaktı - Haber
15:50  ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu - Haber
15:40  Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı - Haber
15:17  Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - Haber
13:51  25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor - Haber
13:50  Rus milletvekili, sıcak havalar için ABD'yi suçladı - Haber
15.01.2020 16:38:50