ANTALYA Müzisyenlerden her akşam balkon konseri

Müzisyenlerden her akşam balkon konseri Antalya 'da aynı evde kalan ve koronavirüs salgını yüzünden işyerlerinin kapanmasıyla işsiz kalan müzisyen grubu, her akşam komşularına balkondan müzik ziyafeti çekiyor. Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 128 sokakta aynı evde yaşayan müzisyenler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de evlerinde kalınca balkondan komşularına konser vermeye başladı. Her akşam gün batımından sonra yaklaşık yarım saat süren konsere, mahalleli de alkış ve ıslıklarla tempo tutuyor. Mahallede oturanlar ise komşularının müzik ziyafetinden dolayı oldukça memnun görünüyor.Sokağın şenlendiğini söyleyen mahalle sakini Rıfat Çomar, "Çok stresli günlerden geçiyoruz. İki haftadır balkondaki locamızda konser dinliyoruz. Tüm enerjimizi, stresimizi atıyoruz. Ayrıca, konserleri yaklaşık yarım saat sürdüğü için kimse de rahatsız olmuyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.