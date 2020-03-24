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ANTALYA Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadıANTALYA'da 1000 liralık nakdi yardım alabilmek için kaymakamlık bahçesi önünde toplanan kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadan ve hiçbir koruyucu önlem almadan yan yana oturup sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

24.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:34
Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı
ANTALYA'da 1000 liralık nakdi yardım alabilmek için kaymakamlık bahçesi önünde toplanan kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadan ve hiçbir koruyucu önlem almadan yan yana oturup sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 milyar liralık bir bütçe ayırarak ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapacağını duyurdu. Her aileye 1000 lira olarak planlanan yardım için vatandaşların ikamet ettikleri ilçedeki kaymakamlıklara başvurmaları istendi.
Antalya 'nın Kepez ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler, kaymakamlık binası bahçe girişinde sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uymayıp yan yana oturan ve hiçbirinde koruyucu maske ya da eldiven bulunmayan yaklaşık 300 kişi, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kaymakamlık görevlileri ise bahçe giriş kapısının diğer tarafında her türlü koruyucu önlemi alarak vatandaşların başvurularını tek tek almaya çalıştı. Sık sık ellerindeki megafonla sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarıda bulunan kaymakamlık çalışanlarının vatandaşlar tarafından dikkate alınmadığı görüldü.
Yardımın, başvuruların ardından yapılan incelemeyle yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ailelere verileceği öğrenildi. Antalya Valiliği, vatandaş yoğunluğunu azaltmak için başvuruların yüz yüze değil telefon araclığıyla alınmaya başlandığını, Kepez ve diğer ilçelerdeki vatandaşların da kaymakamlıklar bünyesindeki vakfa durumlarını bildirebileceklerini açıkladı. ANTALYA Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Kaynak: DHA

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ANTALYA Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı
Etiketler : Kaymakamlık, Antalya, Güncel

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