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Antalya nazlı'nın hayatını kaybettiği kaza, kamerada

Nazlı'nın hayatını kaybettiği kaza, kameradaAntalya'da psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci'nin (26) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

02.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:56
Nazlı'nın hayatını kaybettiği kaza, kamerada
'da psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci'nin (26) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, cuma günü saat 19.30 sıralarında ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza anı ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Nazlı Ödevci karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı görülüyor. Kazanın ardından sürücü D.T. ile araçta bulunan arkadaşlarının ve diğer araç sürücülerinin yaralı Ödevci'nin yanına gittiği görüntülere yansıdı.
Nazlı Ödevci, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verilecek.
Antalya nazlı'nın hayatını kaybettiği kaza, kamerada

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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