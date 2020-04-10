Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'nın 19 ilçesi 32 bin litre dezenfektan ile temizlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgınının ilk gününden bu yana temizlik ve dezenfekte çalışmalarını kapsamlı şekilde yürütüyor.

10.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:16
Antalya'nın 19 ilçesi 32 bin litre dezenfektan ile temizlendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgınının ilk gününden bu yana temizlik ve dezenfekte çalışmalarını kapsamlı şekilde yürütüyor. Kurduğu temizlik ordusuyla gece gündüz Antalya'nın dört bir yanını dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, 225 personel ile kent merkezi ve ilçelerde titizlikle çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki dezenfekte çalışmaları için şu ana kadar 32 bin litre dezenfektan kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'de Korona virüs vakalarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana konuya hassasiyetle yaklaşmayı sürdürüyor. Başkan Böcek bir yandan başkanlık ettiği kriz masasıyla belediyenin çalışmalarını organize ederken bir yandan da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılarak kent genelinde yapılması gerekenler konusunda yetkililerle fikir alış verişinde bulunuyor.

225 kişilik ekip çalışıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Antalyalılar "evde kal" çağrısına büyük oranda uyarken, Antalya Büyükşehir Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı temizlik ekipleri kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Mühendis ve kontrol amirlerinin de yer aldığı 225 kişilik temizlik ekipleri Antalya'nın 19 ilçesinde gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalışıyor. Ekipler Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet binaları, toplu ulaşım araçları, duraklar, kamu binaları, sağlık ocakları, camiler, muhtarlıklar gibi kapalı alanlardaki dezenfeksiyonun yanı sıra, cadde ve bulvarlarda da dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

ASAT'ın ürettiği dezenfektan kullanılıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ekipleri bugüne kadar 4 bin 720 kurum binası, bin 210 cami, bin 200 kamu aracı, ilçelerdeki haller ile 37 cadde ve bulvarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarda ASAT Genel Müdürlüğü bünyesindeki Su Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda üretilen dezenfektan malzemeyi kullanıyor. Antalya genelindeki çalışmalarda şu ana kadar 32 bin 150 litre dezenfektan kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››Antalya'nın 19 ilçesi 32 bin litre dezenfektan ile temizlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: Singapur, siber saldırı sonrasında Zoom'un eğitimde kullanımını durdurdu - Haber 12:52: Van'da sosyal mesafeli polis günü kutlaması - Haber 12:51: Bünül: "Ceyhan'da 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımlar ulaştırıldı" - Haber 12:50: Egeli öğrencilerden "Evde kal" çağrısına destek - Haber 12:50: Muhtarın vefâ timi iş başında - Haber 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler