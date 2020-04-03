Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'nın 19 ilçesine EKİP yardımı yapılıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı Yardımları Antalya'nın 19 ilçesinde vatandaşların PTT'ye gitmesine gerek kalmadan evlere teslim ediliyor.

03.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:21
Antalya'nın 19 ilçesine EKİP yardımı yapılıyor
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı Yardımları Antalya'nın 19 ilçesinde vatandaşların PTT'ye gitmesine gerek kalmadan evlere teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu EİKP kapsamında Antalya'dan 38 bin 714 kişiye 38 milyon 714 bin lira ödeme yapılacak. 3 Mart Cuma Saat: 11.00 itibariyle yardımlar Vali Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı. Vefa Sosyal Destek Grupları yardım alacak vatandaşlara paralarını evlerinde teslim ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre vatandaşlar PTT Kart kullanarak PTT ve kamu bankaları ATM'lerinden; PTT Kartı olmayan hak sahipleri de PTT şubelerine giderek söz konusu destekten faydalanabileceklerdi. Ancak Antalya'da Vali Münir Karaloğlu vatandaşların yardım almaya giderken olası virüs tehdidiyle karşı karşıya kalmasını önlemek amacıyla yardımların evlere teslim edileceğini açıkladı. Jandarma, Emniyet Personeli ve Vefa Sosyal Destek Grubu Görevlileri ailelere yardımlarını evlerinde teslim ediyor. Market ihtiyaçlarını da karşılaşıyor.

Kimlere yardım yapılacak?

Bakanlığın yaptığı açıklamada, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın EİKP Destek Programı kapsamında bin TL ödeme yapılacağı, düzenli merkezi sosyal yardım veya aylıklardan evde ödeme seçeneğiyle yaralanan haneler, EİKP Destek Programı ödemelerinden de aynı şekilde faydalanabilecekleri belirtilmişti.

Antalya'da 38 bin 714 kişiye 38 milyon 714 bin lira

EİKP Destek Programı kapsamında 81 ille eş zamanlı olarak Antalya'da da tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ödemeler yapılmaya başladı. Bu kapsamda Antalya merkez ve 19 ilçesinden tespit edilen 38 bin 714 kişiye 38 milyon 714 bin liralık destek ödemesi yapılacağı belirtildi. Doğum tarihlerinin son rakamları dikkate alınarak yapılacak ödemeler tarihleri ise şu şekilde:

0 - 5 ile Bitenler 1 Nisan 2020

1 – 6 ile Bitenler 2 Nisan 2020

2 -7 ile Bitenler 3 Nisan 2020

3 – 8 ile Bitenler 4 Nisan 2020

4 - 9 ile Bitenler 5 Nisan 2020 - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Antalya, PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Antalya'nın 19 ilçesine EKİP yardımı yapılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: Toroslar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Haber 15:22: Tartıştığı eşini yaralayıp, aynı tabanca ile intihar etti - Haber 15:22: ICBC Türkiye'den VakıfBank'a 325 milyon dolar kredi - Haber 15:22: Marmara'da poyraz etkisini kaybetti - Haber 15:22: Tatvan'da park ve bahçe çalışmaları - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber