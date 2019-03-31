Antalya'nın Alanya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Adem...

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Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Adem Murat Yücel kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Adem Murat Yücel 83 bin 31, İYİ Parti adayı Abdullah Sönmez 53 bin 3, HDP adayı Ziynet Bal bin 632 oy aldı.-Yücel'in özgeçmişi-25 Mayıs 1975'te Alanya'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği'nde tamamladı. 2004 yılında Kestel'de yapılan seçimlerde Kestel Belediye Başkanı seçildi ve iki dönem görevine devam etti. 30 Mart 2013 itibarıyla MHP'den çalışmalarını sürdürmeye başladı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkanı seçildi.İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça biliyor. Evli, üç çocuk babası.