Antalya'nın Batı İlçelerine Kuvvetli Yağış Uyarısı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:17



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:17

Meteoroloji, Antalya'nın batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olmasının (50-100 kg/m2) beklendiğini bildirdi. Açıklamada, "Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ANTALYA