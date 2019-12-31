Haberler » Güncel » Antalya'nın bazı ilçelerinde kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma yürütülüyor - Haber

Antalya'nın bazı ilçelerinde kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma yürütülüyor

Antalya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışından dolayı kapanan yolları açma çalışmaları sürdürülüyor.

31.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:50 Antalya'nın bazı ilçelerinde kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma yürütülüyor
'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışından dolayı kapanan yolları açma çalışmaları sürdürülüyor.
Bölge genelinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Akseki, İbradı, , Gündoğmuş, Kaş, , Korkuteli, Elmalı ve Döşemealtı ilçelerinin kırsal kesimindeki bazı köy yolları kapandı, bazılarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Alanya ilçesi Karapınar Mahallesi'nde kara saplanan ve içerisinde üç kişinin bulunduğu araç kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan ekipleri, kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Alanya'nın Taşatan mevkisi ile Kuşyuvası bölgesinde ve Kumluca'daki Kuzca, Büyükalan ve Dere mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, kırsal alan ekiplerinin ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma konusunda seferber olduğunu bildirdi.
Ekiplerin gece gündüz karla mücadele çalışmasını yürüttüğünü vurgulayan Böcek, "Hastası olana, yolda kalana müdahale ediyoruz. Kimseyi mağdur etmemeye özel gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya, Kumluca, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43   Canlı yayında türkü söylerken bayıldı - Haber
13:43   Anahtar kelime insülin direnci - Haber
13:42   Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (2) - Haber
13:42   "Ağaç kesme, fidan dik" kampanyasıyla 10 bin fidan dağıtıldı - Haber
13:42   Avcılar'da metrobüste taciz iddiasıyla yargılanan sanığın duruşması görüldü - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 13:44:23