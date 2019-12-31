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Antalya'nın bazı ilçelerinde kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma yürütülüyor

Antalya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışından dolayı kapanan yolları açma çalışmaları sürdürülüyor.

31.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:58
'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışından dolayı kapanan yolları açma çalışmaları sürdürülüyor.
Bölge genelinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Akseki, İbradı, , Gündoğmuş, Kaş, , Korkuteli, Elmalı ve Döşemealtı ilçelerinin kırsal kesimindeki bazı köy yolları kapandı, bazılarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Alanya ilçesi Karapınar Mahallesi'nde kara saplanan ve içerisinde üç kişinin bulunduğu araç kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan ekipleri, kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Alanya'nın Taşatan mevkisi ile Kuşyuvası bölgesinde ve Kumluca'daki Kuzca, Büyükalan ve Dere mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, kırsal alan ekiplerinin ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma konusunda seferber olduğunu bildirdi.
Ekiplerin gece gündüz karla mücadele çalışmasını yürüttüğünü vurgulayan Böcek, "Hastası olana, yolda kalana müdahale ediyoruz. Kimseyi mağdur etmemeye özel gösteriyoruz." ifadesini kullandı.
Antalya'nın bazı ilçelerinde kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma yürütülüyor

Antalya, Kumluca, Alanya, Güncel

Kaynak: AA


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