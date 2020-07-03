Antalya'nın doğal güzelliği Kırkgöz'de çöp kirliliği

Antalya'nın doğal güzelliği Kırkgöz'de çöp kirliliğiANTALYA'nın önemli su kaynaklarından Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Gölü'nün yüzeyi çöplerle kaplandı.

03.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:15
Antalya'nın doğal güzelliği Kırkgöz'de çöp kirliliği
ANTALYA'nın önemli su kaynaklarından Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Gölü'nün yüzeyi çöplerle kaplandı. Kirlilik, ziyaretçilerin tepkisini çekiyor.
Kırkgöz Gölü gerek doğal güzelliği, gerek içinden geçtiği Döşemealtı ilçesinin tarımına hayat vermesi bakımından büyük öneme sahip. Bunun yanı sıra Antalya Kepez Elektrik Santrali'nde enerji üretiminin can damarı ve kentin önemli bir su kaynağı olması yönüyle de dikkati çekiyor. Su kaynağı, aynı zamanda ilçede yaşayanların önemli bir piknik alanı olmasıyla beraber, yazın kavurucu sıcaklarında serinlemek için sığınılan bir liman.
NİLÜFERLERİN YERİNİ ÇÖP YIĞINLARI ALDI
Geçmişte yüzeyindeki nilüferlerin görsel şöleni ile çevreye güzellik saçan Kırkgöz Gölü, bugünlerde nilüferleri bile yok eden çöp yığınlarıyla kaplanmış durumda. Göl eski güzelliğinden uzak kötü bir görüntü sergilerken, serinlemek için suya girenler de sağlık açısından büyük tehditle karşı karşıya. Piknik yapmak için göl kenarına gelen vatandaşlar, gölde gerekli temizliğin bir an önce yapılmasını istiyor. Bu doğal güzelliğin ilgisizlik nedeniyle büyük tehdit altında olduğunu belirten vatandaşlar, gölün önceki yıllarda daha düzenli olduğunu, burada suya giren çocukların elverişsiz koşullar altında serinlemeye çalıştığını aktardı. Gölün durumunun üzüntü verici olduğunu belirten vatandaşlar, çöplerin temizlenmesini, gereken duyarlılığın gösterilmesini istedi. Antalya’nın doğal güzelliği Kırkgöz’de çöp kirliliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Döşemealtı, Antalya, Kırkgöz, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Antalya'nın doğal güzelliği Kırkgöz'de çöp kirliliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:11: Ankara Şehir Hastanesi'nde, 7 bin 425 Covidli hasta sağlığına kavuştu - Haber 11:11: Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor - Haber 11:11: Son dakika haber | İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Doğa turizminin gözdesi Sakarya yaylaları - Haber 11:11: Müzisyenler Kıraathanesi, Roman havası eşliğinde açıldı - Haber 11:11: Feyzioğlu: "Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. - Haber 11:01: Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı - Magazin 10:59: Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha tutuklandı - Haber 10:44: Son dakika: Van Gölü'nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu - Haber 15:59: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı - Ekonomi