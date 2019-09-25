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Antalya'nın doğusunda etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da öğlen saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

25.09.2019 17:17Antalya'nın doğusunda etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da öğlen saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkezi ilçe Aksu'da bazı iş yerlerini su bastı.

Antalya'da öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur özellikle Antalya'yı havalimanı ve Manavgat, Alanya ilçelerine bağlayan çevre yolunda etkili oldu. Merkezi Aksu ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İlçe merkezinde bulunan bazı iş yerlerini yağmur suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kendi imkanları ve belediyenin yardımlarıyla boşalttı. - ANTALYA

Antalya, Aksu, Güncel

Kaynak: İHA

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