Antalya'nın Fethinin 812'nci Yılı Kutlanıyor

Kaynak: DHA

Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1207 yılında fethettiği Antalya'da, fethin 812'nci yıldönümü kutlamaları başladı. Antalya'nın 812 yıldır Türk ve İslam toprağı olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, '812 yıldır bu şehirde sancağımız ve bayrağımız dalgalanıyor. 812 yıldır bu şehirde özgür ve hür bir şekilde nefes alıyoruz dedi.Antalya'nın fethinin 812'nci yıldönümü kutlamaları, AKM'de düzenlenen törenle başladı. Törene Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.Kutlamalar kapsamında AKM Fuaye alanında, 'Selçuklu Sikkeleri Sergisi', 'Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi' ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü 'Antalya Selçuklu Kitabeleri Taştaki Emanetler Sergisi'nin açılışları da yapıldı. Vali Karaloğlu ve protokol üyeleriyle katılımcılar sergileri gezdi. Sergiler bir hafta süreyle açık olacak.TEBLİĞLER KİTAPLAŞTIRILACAKAntalya'nın fethinin 812'nci yıldönümü kutlamalarının içerik bakımından bu yıl daha zengin ve coşkulu olacağını belirten Vali Karaloğlu, geçen sene olduğu gibi bu sene de kongrede sunulacak tebliğlerin kitaplaştırılacağını açıkladı. Geçen seneki tebliğlerden çok güzel dersler çıktığını söyleyen Karaloğlu, 'Geçen seneki kongremizin teması Selçuklu'dan Cumhuriyete Antalya'da Sosyal Bilimlerdi. Bu yılki temamız Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri olacak. Bu konuda hocalarımızın çok değerli tebliğleri olacak. Geçen sene sunulan tebliğlerden ilin valisi olarak çok istifade ettim, çok yeni şeyler öğrendim. Bu sene de yine Antalya'yla ilgili hiçbirimizin belki duymadığı, bilmediği konuları öğrenme ve kitaplaştırarak tarihe not düşme şansımız olacak dedi.812 YILDIR TÜRK-İSLAM TOPRAĞIAntalya'nın 812 yıldır Türk ve İslam toprağı olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, '812 yıldır bu şehirde sancağımız ve bayrağımız dalgalanıyor. 812 yıldır bu şehirde özgür ve hür bir şekilde nefes alıyoruz. Elbette ki bunu sağlayan bu şehri fetheden başta Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev, onun değerli ordusu ve Antalya'nın ilk valisi meslektaşım Mübarizeddin Ertokuş bey 17 yıl Antalya'da valilik yapmış. Antalya, Burdur ve Isparta'da bugün ayakta olan Selçuklu eserlerinin büyük bölümünü inşa eden Vali Ertokuş bey. Antalya'nın fethinde, Antalya burçlarına ilk sancağı diken Antalya'nın Ulubatlısı Hüsamettin Yavlak Arslan Bey gibi bütün kahramanlarımızı minnetle, şükranla yad etmemiz gerekir diye konuştu.812'NCİ YIL MUTLULUĞUAntalya'nın fethinin 812'nci yıldönümünü büyük heyecanla kutlayacak olmanın mutluluğunun yaşandığını belirten Başkan Menderes Türel, 'Bir milletin bireylerini ortak bilinçle birbirine bağlayan tarih aynı zamanda o milletin kimliğidir. Bu yüzden tarihimizi iyi bilmek ve ona sahip çıkmak kimliğimize de sahip çıktığımızı gösterir. Geçmişimizi bilmeden bugün üzerinde yaşadığımız bu toprakların kıymetini anlamamız mümkün değildir. Bu nedenle, Antalya'yı Antalya, Türk vatanı yapan Gıyeseddin Keyhüsrev'e ve torunu İzzeddin Keykavus'u bu anlamlı günde minnetle yad ediyoruz. Onlar sadece bir şehri fethetmediler, aynı zamanla mekanla birlikte zamanı da fethettiler dedi.GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAYAN ÖNCE GELECEĞİNİ KAYBEDERToprakların gönüllere kurulan medeniyetle fethedildiğini dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, 'Ecdadımız Anadolu'yu yurt tutarken her bir köşesini inşa etmekle kalmamış, ilim, irfan, kültür, sanat ve medeniyetle bu toprakları oluşturmuş, şehirlere kimlik kazandırmıştır. İşte bu kimliği koruyabilmek ve yarınlara aktarabilmek hayati öneme sahiptir. Özellikle gençlerin geçmişi hatırlaması, Anadolu'yu kuran manevi ruhu tanıması, bu ülkenin geleceğini de koruyacaktır. Çünkü geçmişine sahip çıkamayan önce geleceğini kaybeder diye konuştu.ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİAçılış programında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun 'Türkiye'de Şehir Tarihi Araştırmaları' konulu konferansı da yapıldı. Türkiye'de Osmanlı tarihiyle ilgili ilk ciddi çalışmaların Turgut Özal zamanında başlatıldığını dile getiren Prof. Dr. Afyoncu, 100 milyon belgenin 50 milyonunun tasnif edildiğini, bu sayede Osmanlı arşivinin bugün dünyanın en iyi arşivlerinden biri olduğunu dile getirdi. Bu sayede yüzlerce Osmanlı tarihçisinin de yetiştiğini anlatan Prof. Dr. Afyoncu, Turgut Özal'ın Osmanlı arşivlerini açtırmasıyla Türkiye'de 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren şehir tarihi araştırmalarında da patlama yaşandığını söyledi.KUTLAMA PROGRAMIBu yılki kutlama programında 1-2 Mart tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 'Antalya'da Türk İslam Medeniyetinin İzleri' konulu 2'nci Uluslararası Antalya Kongresi, yurtiçi ve yurtdışından akademisyenlerin katılımıyla başladı. 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Antalya Spor Salonu'nda 2'nci Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluk Yarışması yapılacak. 3 Mart Pazar günü saat 08.45'te 14'üncü Uluslararası Runatolia Fetih Koşusu, saat 14.00'te Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda Fetih Yürüyüşü düzenlenecek. Ardından, 'Solo Türk'ün' özel gösterisi ve 'Uğur Işılak' konseri yapılacak. 4 Mart Pazartesi günü 09.00- 12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı- Karaalioğlu Parkı arasında 1207 Fetih Koşusu yapılacak.PANELLER DÜZENLENECEKFetih kutlamaları kapsamında 4 Mart Pazartesi günü AKM Perge Salonu'nda saat 13.30'te 'İslami Sikke Temalı Pul Sergisi' ve Türkiye'de ilk kez 'Türkiye'de İslami Nümismatik Çalışmalar üzerine Tartışmalar ve Öneriler Paneli' yapılacak. 5 Mart Salı günü saat 14.00'te AKM Aspendos Salonu'nda Antalya'nın Fethi konulu Milli Eğitim yarışma ödül töreni, saat 14.20'de Fetih 1207 (Teatral Gösteri) düzenlenecek. Kutlamalar Anka Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelik tarafından verilecek 'Antalya'nın Fethi' konulu konferans ile sona erecek. - Antalya