Antalya'nın Fethinin 812. Yıl Dönümü

<a class='keyword' href='/antalya/' title='Antalya'>Antalya</a>'nın fethinin 812. yıl dönümü düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.<br><br>Kültür ve Turzim Balkanlığı, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/antalya-valiligi/' title='Antalya Valiliği'>Antalya Valiliği</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/antalya-buyuksehir-belediyesi/' title='Antalya Büyükşehir Belediyesi'>Antalya Büyükşehir Belediyesi</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/akdeniz-universitesi/' title='Akdeniz Üniversitesi'>Akdeniz Üniversitesi</a> işbirliğinde düzenlenen kutlamalar kapsamında bir çok etkinlik gerçekleştirilecek.<br><br>Kutlamalar, yarın saat 10.00'da Antalya Kültür Merkezi fuayesindeki '<a class='keyword' href='/selcuklu/' title='Selçuklu'>Selçuklu</a> Sikkeleri Sergisi', 'Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi' ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü 'Antalya Selçuklu Kitabeleri Taştaki Emanetler Sergisi'nin açılışları ile başlayacak.<br><br>Kutlamalar kapsamında 3 Mart Pazar günü ise Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda ünlü oyuncu <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/engin-altan-duzyatan/' title='Engin Altan Düzyatan'>Engin Altan Düzyatan</a> ve sanatçı <a class='keyword' href='/ugur-isilak/' title='Uğur Işılak'>Uğur Işılak</a>'ın da katılacağı Fetih Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından 'Solo Türk' tarafından özel gösteri sunulacak ve sanatçı Uğur Işılak konser verecek.