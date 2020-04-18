Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar

Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolarANTALYA'da koronavirüs nedeniyle iptal edilen veya ertelenen fuarların bölge ekonomisini 45 milyon dolar civarında zarara uğrattığı açıklandı.

18.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:26
Antalya 'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar
ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle iptal edilen veya ertelenen fuarların bölge ekonomisini 45 milyon dolar civarında zarara uğrattığı açıklandı.
Antalya Fuar İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, turizmle birlikte Antalya'nın önemli fuar merkezlerinden biri olduğunu belirterek, fuar sektörünün virüsten dolayı çok büyük zarar ettiğini söyledi. Dünya çapında fuarcılık sektörü büyüklüğünün 14 milyar euro iken, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar yüzlerce fuarın iptal edildiğine dikkati çeken Bıdı, "Koronavirüsün sağlıkta verdiği zarar ekonomiye de ciddi bir şekilde yansıyor. Bugüne kadar 'Boat Antalya', 'Karavan Antalya', 'Antalya City Expo', 'Hestourex', 'İnterfresh' fuarlarını erteledik. Önümüzdeki yıl sonuna kadar yapılacak diğer büyük fuarlarımız da risk altında" dedi.
Turizmin düşük seyrettiği aylarda fuar düzenlediklerini sözlerine ekleyen Ali Bıdı, "Fuarlar, Antalya gibi yaz dönemi yoğun geçen bir bölgede, kış döneminde ticari hacmi artırarak bölge ekonomisine ve istihdamına da ciddi katma değer sağlamaktadır. İptal ya da ertelenen fuarların sektörlere zararı tahmini olarak 45 milyon dolar civarındadır. Bu rakam her geçen zaman artmaktadır. Fuarcılık sektörü dünyada 325 milyar dolarlık değer üretmektedir. Fuar Endüstrisi Küresel Birliği (UFI), Bağımsız Fuar Organizatörleri Derneği (SISO) ve Oxford Economics'in yaptığı ortak araştırmaya göre fuarcılık sektörü dünyada 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Küresel fuarcılık sektörü, milli gelirlere ise 81.1 milyar dolarlık direkt katkı sağlıyor" diye konuştu. Antalya’nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Survivor’da Nisa, tüm Türkiye’nin önünde Sercan’ı reddetti Haberler
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul’da bu görüntü ortaya çıktı Haberler
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul'da bu görüntü ortaya çıktı
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haberler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Efsane isimden tarihi itiraf: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım Haberler
Efsane isimden tarihi itiraf: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım
Jandarma, Çakıcı’nın tahliyesindeki konvoy görüntüsüne açıklık getirdi Haberler
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki konvoy görüntüsüne açıklık getirdi
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan’da görüntülendi Haberler
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:54: Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti - Haber 11:54: Türkiye eve çekildi, Cezayirli vatandaş parkta uyurken bulundu - Haber 11:54: Van Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması - Haber 11:54: Mersin yasağa uydu - Haber 11:54: Salgına karşı dünya yetimleri dualarıyla Türkiye'nin yanında - Haber 10:49: Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı - Haber 09:16: Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı - Haberler 23:25: Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı - Ekonomi 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber