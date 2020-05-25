Antalya'nın Göktepe Yaylası'nda mayıs karı

Antalya'nın Göktepe Yaylası'nda mayıs karıANTALYA'nın Akseki ilçesinin 2200 rakımlı Göktepe Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

25.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:10
Antalya'nın Göktepe Yaylası'nda mayıs karı
ANTALYA'nın Akseki ilçesinin 2200 rakımlı Göktepe Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kar yağışıyla uyanan yayla sakinleri şaşkınlık yaşadı.
Antalya'nın yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Akseki ilçesinin 2200 rakımlı Göktepe Yaylası, dün gece başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Son günlerde hava sıcaklığının arttığı ilçe merkezinde bunalıp, yaylalara çıkanlar ise Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kar yağışıyla uyandı. Mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen yağan kar, yayladakileri şaşırttı. Yaylaya çıkanlar, soğuk ve karlı havaya hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.
'İLK KEZ YAĞIYOR, ŞAŞKINIZ'
Arife günü yaylaya çıktıklarını söyleyen göçer Mehmet Varol, "Arife günü akşam saatlerinde kar yağmaya başladı. Bir anda Toros Dağları bembeyaz oldu. Şu anda karlı bölgedeyiz. Yaylada koyunlar, kuzular ayazdan, kardan titriyor. Kar hızlı hızlı yağdı. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mayıs ayında kar yağdı. Bugün bayram sabahı her taraf bembeyaz olmuş. Bu aylarda yaylaya ilk kez kar yağıyor, şaşkınız" dedi. Antalya’nın Göktepe Yaylası’nda mayıs karı

Kaynak: DHA

Etiketler: Göktepe, Antalya, Akseki, Güncel, Haber

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