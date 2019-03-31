Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Antalya
'nın Gündoğmuş
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Özeren
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Özeren 3 bin 383 oy aldı.
-Özeren'in özgeçmişi-
1964'de Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi burada tamamladı. 9 Eylül
Üniversitesinden mezun oldu. 24 yıl eğitimci ve idareci olarak görev yaptı. 2009'da AK Parti'den Gündoğmuş Belediye Başkanı başkanı olarak göreve başladı, 2014'te tekrar seçildi. Evli ve 3 erkek çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA