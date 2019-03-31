31 Mart 2019, 20:59
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Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Antalya

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Özeren kazandı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Özeren kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Özeren 3 bin 383 oy aldı.

-Özeren'in özgeçmişi-

1964'de Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi burada tamamladı. 9 Eylül Üniversitesinden mezun oldu. 24 yıl eğitimci ve idareci olarak görev yaptı. 2009'da AK Parti'den Gündoğmuş Belediye Başkanı başkanı olarak göreve başladı, 2014'te tekrar seçildi. Evli ve 3 erkek çocuk babasıdır. Mehmet Özeren, AK Parti, Antalya, Gündoğmuş, Güncel
Kaynak: AA