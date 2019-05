Antalya'nın gururları bir araya geldi

Kaynak: İHA

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Antalya OSB firmalarının temsilcilerini konuk edip elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının temsilcileri, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın konuğu oldu. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak, AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hulusi Söylemez, ADOPEN Plastik ve İnş. San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak, ANKUTSAN Antalya Kutu San. Oluklu Muk. Kağıt. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, CW Enerji Müh. Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yılmaz, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Bulut, Fora Müh. Hiz. İnş. Tur. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Soysal, Çağdaş Öztunç, Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Antalya OSB Denetim Kurulu Üyesi Fatin Tapcı, Bölge Müdürü İlhan Metin ve Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi katıldı."Amacımız sayının artması"Bölge firmalarının elde ettiği başarıyı kutlamak adına düzenlenen toplantıda, sektörün ve firmaların yaşadığı sorunlar hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantının ev sahipliğini yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, söz konusu firmaların sağladıkları katma değer ile hem Bölgeye hem Antalya'ya hem de ülkeye büyük faydalar sağladıklarını belirterek, teşekkür etti. İSO 500'deki firma sayısının 5'e yükselmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Bahar, bu sayının daha da artması için çabaladıklarını, sanayicilerin üzerilerindeki yükün hafifletilmesi için ilgili makamlar nezdinde çalışmaların ve temasların sürdüğünü söyledi."Üretmekten başka çaremiz yok"İSO 500 listesindeki Antalya OSB firmalarının yaklaşık 3 buçuk milyar TL'lik bir ekonomi oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Bahar, "Amacımız ve dileğimiz bu rakamın daha da artmasıdır. Bu artışın sağlanması istihdama, dolayısıyla da refah seviyesine doğrudan etki edecektir. Daha güçlü bir Türkiye için üretmekten başka çaremiz yoktur. Üretebilmemiz, daha fazla katma değer sağlayabilmemiz için Türkiye'nin tek gündeminin ekonomi olması gerekmektedir. Sanayicilerimiz bu zor koşullarda dahi bu başarıları elde edip bu denli büyük bir katma değer sağlayabiliyorsa, engellerin aşılması ile elde edilecek yeni ve büyük başarılar, hepimizin kazancına olacaktır. İSO 500 listesinde yer alan sanayicilerimiz nezdinde çalışan, çabalayan, üreten, her ne olursa olsun üretmekten vazgeçmeyen tüm sanayicilere yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA