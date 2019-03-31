Antalya'nın İbradı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Serkan...

Antalya
'nın İbradı
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Serkan Küçükkuru
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Küçükkuru bin 256, AK Parti
adayı Hatice Sekmen
bin 216, DP adayı Bülent Saylağ
81 oy aldı.
Küçükkuru'nun öz geçmişi -
1977 doğumlu Küçükkuru, ilköğretim eğitimini İbradı'da, ortaöğrenimini Yalvaç Atatürk
Lisesinde tamamladı.
2000 yılında Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Küçükkuru, Antalya Barosu üyesi olarak serbest avukatlık yapıyor.
Rusça ve İngilizce bilen Küçükkuru, evli ve iki çocuk babası.
Halen İbradı Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
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Kaynak: AA