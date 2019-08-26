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Antalya'nın iki ilçesinde su kesintisi yaşanacak

Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerindeki bazı mahallelerde tramvay hattındaki altyapı çalışması nedeniyle 12 saatlik su kesintisi uygulanacak.

26.08.2019 13:28 Antalya'nın iki ilçesinde su kesintisi yaşanacak
Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerindeki bazı mahallelerde tramvay hattındaki altyapı çalışması nedeniyle 12 saatlik su kesintisi uygulanacak.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Su Şebeke Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Varsak Köprüsü'ndeki tramvay hattı altyapı çalışması nedeniyle içme suyu ana hattında boruların yer değişim işleminin yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü saat 07.00 ile 19.00 arasında Kepez'de Varsak Süleyman Demirel Bulvarının doğusu, Ayanoğlu, Karşıyaka, Şelale, Demirel, Esentepe, Menderes, Altıayak, Zeytinlik, Gaziler, Habibler, Gazi, Sütçüler mahalleleri ile Aksu ilçesinde Atatürk, Fettahlı, Çamköy ve Topallı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.
Çalışmaların erken bitirilmesi halinde ise sürenin dolmasını beklemeden şebekeye suyun verileceği bildirildi.

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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