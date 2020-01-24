Haberler » Güncel » Antalya'nın Kepez ilçesinde su kesintisi - Haber

Antalya'nın Kepez ilçesinde su kesintisi

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Kepez ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisinin yapılacağını bildirdi.

24.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:32Antalya'nın Kepez ilçesinde su kesintisi
Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisinin yapılacağını bildirdi.
ASAT'tan yapılan açıklamada, deplase çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki bazı mahallelere 27 Ocak'ta 07.00 - 19.00 saatlerinde su verilemeyeceği belirtildi.
İlçedeki Fevzi Çakmak Mahallesi içmesuyu ana hattındaki borunun deplase çalışması nedeniyle Sütçüler, Habibler, Hüsnü Karakaş ve Mehmet Akif mahallelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı aktarılan açıklamada, çalışmanın erken tamamlanması halinde suyun erken verilebileceği kaydedildi.

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel soruları yanıtladı - AB'nin mültecilere destek sözü/Türkiye'nin...
18:35  Fatih'te 6 katlı binanın 4. katında yangın
18:35  Mısır konsolosluğu önünde eylem
18:33  Bakan Selçuk: Kadınlar üzerinden siyaset bırakılmalı
18:32  Bakan Kurum, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu (2)
24.01.2020 18:38:41