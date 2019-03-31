Antalya'nın Kumluca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mustafa...

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mustafa Köleoğlu kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Köleoğlu 21 bin 680, AK Parti adayı Hüsamettin Çetinkaya 19 bin 203, BBP adayı Uğur Ay 733 oy aldı.-Köleoğlu'nun özgeçmişi-1976 yılında Kumluca'da doğdu. ilk orta ve lise öğrenimini Kumluca da tamamladıktan sonra, İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ancak okula devam edemedi. Mali müşavir ofisinde çalıştı ve Eskişehir Anadolu Üniversite'nin İktisat Bölümü'nden mezun oldu.Üst düzey yönetici olarak görev yaptı ve ekonomi danışmanıdır. Ayrıca, TOBB Antalya Genç Girişimci İş Adamları Yöneticisi, ATSO 40.Grup Üyeliği, ANSAD Başkan Yardımcılığı, Altınportakal Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.1996 Kumluca Gençlik Kollarında siyasete girdi ve 1999 Konyaaltı Gençlik Kollarında devam etti. 2004 yılında Antalya Gençlik Kolları İl Başkanlığını yerine getirdi. Ardından, yerel ve genel seçim komitelerinde çeşitli görevler aldı. 2014 yılından bu yana CHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevine devam ediyor.Mustafa Köleoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.