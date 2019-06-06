Antalya'nın saklı cennetleri doğa severlere kapılarını açtı

Kaynak: İHA

Turizmin 'başkenti' Antalya'nın deniz-kum-güneşin dışındaki öteki yüzü görenleri büyülüyor. Torosların 2 bin metre yükseğinde yer alan Eğrigöl başta olmaz üzere Karıngöl, Dipsizgöl gibi pek çok krater küçük gölleriyle yılın orta yerinde hem kar hem de renk renk çiçekleri, çimenleri ve küçük küçük dereleriyle adeta görsel şölen sunuyor.Kış mevsimin sona ermesi ve sıcakların artmasıyla göçerler yaylaları şenlendirmeye başladı. Karların erimesiyle kardelenler, çiğdemler ters laleler, sümbüller yaylalarda adeta renk cümbüşü oluşturdu. Gündoğmuş ile Alanya ilçe sınırlarının arasında Torosların 2 bin metre yükseğinde yer alan Eğrigöl başta olmaz üzere Karıngöl, Dipsizgöl gibi pek çok krater küçük gölleriyle yılın orta yerinde hem kar hem de renk renk çiçekleri, çimenleri ve küçük küçük dereleriyle adeta görsel şölen sunuyor.Antalya'dan Gündoğmuş ilçesine ve oradan da Eğrigöl'e giden doğa severler kendilerini metrelerce yüksekliğe ulaşan kar tünellerinin arasında buluyor. Müthiş manzara ve doğasıyla çok güzel fotoğraf veriyor. Yaylarında göçerlerin sürüleri ve çoban köpekleri ziyaretçileri adeta mest ediyor. Doğaseverler, trekking yapanlar ve hafta sonunu piknik yapmak üzere yaylara çıkanlarda karda kaymanın keyfini yaşayabiliyor.Bir yanda deniz keyfi, diğer yanda kar keyfiAntalya'nın sahillerinde sıcak havadan bunalan tatilciler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkarırken, diğer yandan Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 2 bin 200 metre rakımlı Göktepe, Gündoğmuş ilçesine bağlı 2 bin 50 metre rakımlı Eğrigöl ve Alanya ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Söbüçimen ile Akseki ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımlı Göktepe Yaylası'kar keyfi yaşanıyor.Kar topu oynayan ve kardan adam yapan vatandaşlar, Antalya'da aynı anda hem kış hem de yaz mevsiminin yaşandığını ifade ettiler. Göktepe Yaylası'na çıkan Mustafa Pantır, Antalya sahillerinde denize girilirken, kendilerinin Toros Dağları'nın zirvesinde kar keyfini yaşadığını söyledi. Pantır, "İnsanlar sahilde denize girerken biz Akseki'nin Göktepe yaylasında kar keyfi yaptık. Çok güzel bir gün yaşadık. Bazı yerlerde 7-8 metreye varan kar var" dedi. Antalya'nın aynı anda dört mevsimin yaşanabildiği bir kent olduğunu belirten Kılıç, "Toroslar'ın zirvesindeki doğa ortamı herkesin görmesini istiyorum" diye konuştu.Mustafa Pantır ise,Turizmin başkenti Antalya'da insanlar bir yandan denize girerken Torosların zirvesinde burada kar keyfi yapabiliyorsunuz. Dün Konyaaltı'nda denize girerken biz bugün Akseki'nin Göktepe yaylasında kar keyfi yaptık. Buralarda 4-5 metre kar var. Manzara harika burası muazzam bir yer. Her yıl buraya geliyoruz" dedi."Denizden çıkıp kar topu oynamak ayrı bir zevk"Yıldırım Çoban ise dün Manavgat sahilinde 30 derecede yüzdüğünü, bugün ise kar topu oynadığını vurgulayarak, "Bir saatte denizden çıkıp Toroslarda kar topu oynamak ayrı bir zevk" diye konuştu.Antalya'nın aynı anda dört mevsimin yaşanabildiği bir kent olduğunu belirten Çoban, Toroslar'ın zirvesindeki doğal ortamın görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA